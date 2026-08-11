В Татарстане прошли похороны ребенка, погибшего при ударе украинского БПЛА В Татарстане похоронили 5-летнюю девочку, погибшую при ударе БПЛА

Москва11 авг Вести.В селе Новое Ильмово Татарстана похоронили пятилетнюю девочку, погибшую 10 августа при атаке украинского БПЛА в Нижнекамске. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на главу исполкома Черемшанского района Ильнура Замалетдинова.

В момент удара дрона девочка спала на балконе. БПЛА врезался в дерево рядом с домом и взорвался. Ребенок умер от разлетевшихся осколков до прибытия врачей скорой помощи.

Тело было доставлено из Нижнекамска на родину родителей, проститься пришли почти все жители села. Девочку похоронили на сельском кладбище по православному обряду.

Родители ребенка несколько лет назад переехали в Нижнекамск, где работали на местных предприятиях.

В результате налета украинских дронов в Нижнекамске погибли 13 человек, в том числе 7 граждан Узбекистана и один гражданин Таджикистана.