Погибшая при взрыве БПЛА в Нижнекамске приехала в гости к подругам из Елабуги Муж погибшей в Нижнекамске рассказал, что взорвавшийся БПЛА изрешетил машину

Москва15 сен Вести.Муж 28-летней Динары – одной из двух девушек, погибших в Нижнекамске в результате удара украинского БПЛА, рассказал RT о том, что она приехала в этот город из Елабуги в гости к бывшим сокурсницам по педагогическому колледжу.

Ранее мэр города Радмир Беляев сообщил, что погибшими при атаке БПЛА на Нижнекамск 13 сентября оказались две девушки, которые находились в движущемся автомобиле.

Девушки возвращались домой из ночного клуба на такси, осколки взорвавшегося беспилотника изрешетили машину говорится в публикации

Муж погибшей Тимур признался, что тоже хотел поехать с женой в Нижнекамск, но не смог из-за работы. По его словам, Динара часто ездила в Нижнекамск, где у нее была близкая подруга, и все они дружили семьями.

В момент трагедии одна из девушек Римма сидела на переднем сиденье рядом с таксистом, а сзади – ее родная сестра Раиля и Динара.

О случившемся Тимур узнал утром 13 сентября от мужа Риммы и до последнего надеялся, что супруга выжила и находится в больнице. Но позже стало известно, что Раиля и Динара погибли.

Супругу Тимура похоронили 14 сентября в родной Елабуге. Вторая погибшая – Раиля – родом из Самарской области. Неделю назад ей исполнилось 25 лет.