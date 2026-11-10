Москва10 ноя Вести.Ушел из жизни председатель Саратовского гарнизонного военного суда Александр Шебанов. Печальная новость появилась на странице суда в соцсети "ВКонтакте".

Саратовский гарнизонный военный суд с глубоким прискорбием сообщает о скоропостижной кончине председателя суда Шебанова Александра Николаевича говорится в публикации

Шебанов возглавлял военный суд с 2023 года, а в системе военных судов трудился более 19 лет. Отмечается, что он внес значительный вклад в обеспечение законности и повышение качества правосудия.

Коллектив военного суда выразил искренние соболезнования родным и близким Александра Николаевича.

Церемония прощания с ним пройдет 12 ноября в Спасо-Преображенском мужском монастыре Саратова.