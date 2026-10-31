Умер один из основателей православного Свято-Тихоновского университета В Москве умер декан факультета церковных художеств Свято-Тихоновского университа

Москва31 окт Вести.В субботу, 31 октября, на 86-м году жизни скончался декан факультета церковных художеств Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета (ПСТГУ) протоиерей Александр Салтыков. Об этом сообщили в церковной социальной службе "Милосердие".

Священник был почетным настоятелем храма Воскресения Христова в Кадашах и стоял у истоков основания ПСТГУ.

Сегодня … после принятия Святых Христовых Таин, преставился ко Господу наш дорогой Батюшка, … протоиерей Александр Салтыков говорится в сообщении Telegram-канала церковной службы помощи

В публикации уточняется, что батюшка долго и тяжело болел, но все равно при малейшей возможности приходил на службу и участвовал в приходских делах.

Протоиерей Александр Салтыков - представитель дворянского рода Салтыковых, родился в 1941 году в Москве, окончил искусствоведческое отделение исторического факультета МГУ, автор книг по древнерусскому искусству. Долгое время он работал старшим научным сотрудником Центрального музея древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева и являлся членом Союза художников РФ.

Отец Александр с начала 1980-х годов до 1992 года преподавал в Московской духовной академии и семинарии, а потом стал вести богословские курсы, из которых позднее образовался Православный Свято-Тихоновский богословский институт.

С момента возрождения общины в 1993 году батюшка являлся настоятелем храма Воскресения Христова в Кадашах.