Москва20 окт Вести.Гибель подмосковного чтеца Русской православной старообрядческой церкви (РПСЦ) Даниила Андрюкова может быть связана с его наследством. Такое мнение высказали представители проекта РПСЦ "Воскресная школа онлайн".

Опубликовано официальное подтверждение страшной вести: наш дорогой Даниил стал жертвой насильственной смерти говорится в публикации группы сайта Просветительского отдела РПСЦ "Наша вера" в социальной сети "ВКонтакте"

При этом отмечается, что предполагаемым виновником преступления мог стать близкий родственник, а причиной убийства может являться затяжной конфликт из-за наследного имущества.

Мать убитого сообщила "Известиям", что дядю погибшего уже задержали. Согласно предварительным данным, он уже дал признательные показания в совершении убийства.

В публикации отмечается, что 12 октября текущего года 33-летний Андрюков отправился на работу, с тех пор его больше никто не видел. Предварительно, спустя несколько дней его тело было обнаружено в коллекторе.

Андрюков преподавал технику чтения в Московском духовном училище РПСЦ, был лектором духовно-просветительского портала "Древо" и автором статей на сайтах старообрядческой церкви.