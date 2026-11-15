Сын зарезал своего отца-консьержа в подмосковных в Люберцах

Задержан мужчина, подозреваемый в убийстве отца-консьержа в Подмосковье Сын зарезал своего отца-консьержа в подмосковных в Люберцах

Москва15 ноя Вести.Силовики задержали подозреваемого в убийстве консьержа в подмосковных Люберцах, сообщили в ГСУ СК России по Московской области.

Тело погибшего было обнаружено в воскресенье, 15 ноября, в помещении консьержа в многоквартирном доме. Мужчина 1960 года рождения скончался от удара ножом.

В ходе проведения следственных действий установлено, что к убийству причастен 35-летний сын потерпевшего говорится в заявлении ведомства в MAX

По предварительной информации, во время употребления алкогольных напитков между мужчинами вспыхнула ссора и сын нанес отцу ножевое ранение в шею, оказавшееся смертельным.

С задержанным фигурантом работают следователи.