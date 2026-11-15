Москва15 нояВести.Силовики задержали подозреваемого в убийстве консьержа в подмосковных Люберцах, сообщили в ГСУ СК России по Московской области.
Тело погибшего было обнаружено в воскресенье, 15 ноября, в помещении консьержа в многоквартирном доме. Мужчина 1960 года рождения скончался от удара ножом.
В ходе проведения следственных действий установлено, что к убийству причастен 35-летний сын потерпевшегоговорится в заявлении ведомства в MAX
По предварительной информации, во время употребления алкогольных напитков между мужчинами вспыхнула ссора и сын нанес отцу ножевое ранение в шею, оказавшееся смертельным.
С задержанным фигурантом работают следователи.