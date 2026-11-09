В Подмосковье мужчина зашел к соседу и нашел двух изрезанных мужчин

Двое мужчин стали жертвами выяснения отношений в подмосковной квартире В Подмосковье мужчина зашел к соседу и нашел двух изрезанных мужчин

Москва9 ноя Вести.Сотрудники СК устанавливают обстоятельства гибели двух человек в подмосковном Лосино-Петровском, сообщили в ГСУ СК России по Московской области.

ЧП произошло вечером в минувшую пятницу, 6 ноября.

Соседи услышали крики и звуки борьбы. Увидев на лестничной площадке следы бурого вещества, сосед зашел в квартиру, где обнаружил двоих мужчин с колото-резаными ранениями в области груди и шеи говорится в заявлении ведомства в MAX

Один из пострадавших умер на месте происшествия, второго мужчину удалось довезти до больницы, однако спасти пациента не получилось – он скончался, несмотря на оказанную помощь.

В Следкоме подчеркнули, что в настоящее время рассматривается несколько версий произошедшего, однако приоритетной является версия о том, что мужчины ранили друг друга в ходе ссоры, вспыхнувшей во время совместного распития алкогольных напитков.