Москва9 нояВести.Сотрудники СК устанавливают обстоятельства гибели двух человек в подмосковном Лосино-Петровском, сообщили в ГСУ СК России по Московской области.
ЧП произошло вечером в минувшую пятницу, 6 ноября.
Соседи услышали крики и звуки борьбы. Увидев на лестничной площадке следы бурого вещества, сосед зашел в квартиру, где обнаружил двоих мужчин с колото-резаными ранениями в области груди и шеиговорится в заявлении ведомства в MAX
Один из пострадавших умер на месте происшествия, второго мужчину удалось довезти до больницы, однако спасти пациента не получилось – он скончался, несмотря на оказанную помощь.
В Следкоме подчеркнули, что в настоящее время рассматривается несколько версий произошедшего, однако приоритетной является версия о том, что мужчины ранили друг друга в ходе ссоры, вспыхнувшей во время совместного распития алкогольных напитков.