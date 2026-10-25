В Подмосковье дядя расправился со своим племянником из-за наследства Жителя Подмосковья подозревают в убийстве племянника из-за наследства

Москва25 окт Вести.В убийстве 33-летнего жителя подмосковного Пушкино, чье тело было найдено в коллекторе, подозревают его родного дядю. Об этом сообщает KP.RU.

Мужчина исчез по пути из дома на работу 12 октября. Супруга обратилась в полицию и к волонтерам "ЛизаАлерт", тут же начались поиски, в ходе которых обнаружили пропавшего с признаками насильственной смерти.

По версии следствия, к преступлению причастен близкий родственник. Последние несколько лет они вели споры о наследстве, дело дошло до суда, который встал на сторону жертвы.

Сейчас предполагаемый фигурант задержан, предварительно, он уже дал признательные показания.