Прокуратура взяла на контроль дело об убийстве консьержа в ЖК "Новокрасково"

Дело об убийстве сыном отца в подмосковном ЖК взято на контроль Прокуратура взяла на контроль дело об убийстве консьержа в ЖК "Новокрасково"

Москва15 ноя Вести.Сотрудники Люберецкой городской прокуратуры контролируют расследование уголовного дела об убийстве в подмосковном жилом комплексе, сообщили в прокуратуре Московской области.

Преступление было совершено ночью в воскресенье, 15 ноября.

В ЖК "Новокрасково" … к мужчине, осуществлявшему трудовую деятельность в должности консьержа, прибыл его совершеннолетний сын. В ходе совместного распития спиртных напитков между ними произошла ссора говорится в заявлении ведомства в MAX

Как сообщалось ранее, мужчина ударил отца ножом в шею, потерпевший погиб на месте.

В настоящее время фигурант задержан, с ним проводятся следственные действия.