Москва15 нояВести.Сотрудники Люберецкой городской прокуратуры контролируют расследование уголовного дела об убийстве в подмосковном жилом комплексе, сообщили в прокуратуре Московской области.
Преступление было совершено ночью в воскресенье, 15 ноября.
В ЖК "Новокрасково" … к мужчине, осуществлявшему трудовую деятельность в должности консьержа, прибыл его совершеннолетний сын. В ходе совместного распития спиртных напитков между ними произошла ссораговорится в заявлении ведомства в MAX
Как сообщалось ранее, мужчина ударил отца ножом в шею, потерпевший погиб на месте.
В настоящее время фигурант задержан, с ним проводятся следственные действия.