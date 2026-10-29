Семья художника из Подмосковья считает обстоятельства его смерти странными Пенсионер-художник из Подмосковья завещал все имущество компьютерному мастеру

Москва29 окт Вести.Члены семьи Эдуарда Мамадинова, члена Союза архитекторов и художников России, погибшего в подмосковном Щелково, находят обстоятельства его смерти странными, сообщило издание "Известия".

По данным правоохранителей, художник покончил жизнь самоубийством. При этом выяснилось, что все свое имущество он завещал компьютерному мастеру.

В подмосковном Щелкове пенсионер, член Союзов архитекторов и художников России, погиб. Позже выяснилось, что он завещал все имущество компьютерному мастеру, которого семья не знала написали в издании

Дочь Мамадинова пояснила, что погибший почти не общался с семьей, жил уединенно и обладал устойчивой психикой, что заставляет ее сомневаться в версии с самоубийством. Женщина считает, что к смерти отца причастен человек, получивший наследство.

О том, что все имущество пенсионера получил компьютерный мастер, дочь художника узнала от нотариуса, к которому пришла оформлять наследство. Сам же наследник утверждает, что был знаком с Мамадиновым много лет, помогал ему в бытовых вопросах и искренне скорбит об утрате, написали "Известия".