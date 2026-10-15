Москва15 окт Вести.Проявления сочувствия, которые есть в реакции людей на смерть сына экс-депутата Госдумы Дмитрия Гудкова (признан в РФ иноагентом и внесен в список террористов и экстремистов), – это определенный способ видения мира человеком, отметил в беседе с ИС "Вести" политический обозреватель ВГТРК Андрей Медведев. Он также указал, что на смерть журналиста и политолога Дарьи Дугиной люди, находящиеся вне христианской морали и вне православного понимания мира, реагировали иначе.

По словам Медведева, в комментариях под постами о смерти Ивана Гудкова пользователи выражают глубокие сочувствия семье. Такая реакция, по словам журналиста, значительно отличается от той, что некоторые люди выражали на смерть Дугиной, погибшей в результате детонации самодельного взрывного устройства в машине.

Все выражали семье сочувствие, и в общем, понятно, что Дмитрий Гудков, папа его, они жизнь положили на разрушение России…Почему так? Почему реакция…каждый раз на смерть ли Дарьи Дугиной, на смерть ли Владлена Татарского, на смерть любого человека из тех, кого они там именуют презрительно "зетники", почему всегда реакция одна? Почему это глумление, пляски на костях и хихиканье, соревнования в таком извращенном остроумии, кто напишет самый глумливый комментарий? Потому что такой образ мыслей. Потому что человек, который находится вне христианской морали, вне православного понимания мира, он считает это допустимым сказал Медведев

Журналист провел параллель с воспоминанием русского писателя Федора Достоевского о дороге на каторгу.

Когда каторжники проходили через деревню - они их гнали пешком - а в этих деревнях на подоконниках обычно русские люди оставляли кто какую-то монетку мелкую, кто кусок хлеба, кто чашку водки, рюмку, да. То есть, понимали ли русские люди, что вот эти вот каторжники в цепях — это в меньшей степени политические, какие-то заключенные, петрашевцы. Там 99% из них — это натуральные убийцы, воры, душегубы и так далее. Конечно, понимали. Но вызывали ли у них эти люди сочувствие, вот просто по-христиански? Просто потому что это тоже люди, оступившиеся, которым, наверное, правильно все-таки посочувствовать, сострадать, и, может быть, они как-то изменят себя изнутри, что, собственно, случилось с Федором Михайловичем. То есть я думаю, что здесь никаких сложных ответов нет. То есть это способ видения мира добавил Медведев

20-летний Иван Гудков свел счеты с жизнью 14 октября. Об этом рассказал его отец Дмитрий Гудков. Экс-депутат добавил, что его сын много лет боролся "с тяжелыми внутренними проблемами", которые так и не смог преодолеть. По данным Mash, юноша незадолго до смерти проиграл все деньги в азартные игры.