Mash: сын экс-депутата Гудкова незадолго до смерти проиграл все деньги Mash: покончивший с собой сын экс-депутата Гудкова проиграл все сбережения

Москва15 окт Вести.Сын бывшего депутата Госдумы Дмитрия Гудкова (признан в РФ иностранным агентом) Иван Гудков незадолго до смерти проиграл все деньги в азартных играх. Об этом Mash сообщает в MAX.

По данным канала, молодой человек регулярно играл в казино и занимался криптовалютой. Прошлым летом он разыгрывал среди подписчиков своего канала депозиты. Личные заметки он публиковал под псевдонимом "Господин Август".

В итоге парень признался, что потерял все деньги из-за азартных игр. На ситуацию также повлияли рискованная биржевая торговля, психоактивные вещества и личные проблемы. Иван Гудков даже писал, что хочет покончить с собой, но после этого продолжал вести канал.

Когда-нибудь я отыграю деньги в казино сообщил он после перерыва

Ранее сообщалось, что 20-летний Иван Гудков свел счеты с жизнью. Об этом рассказал его отец Дмитрий Гудков. Экс-депутат добавил, что его сын много лет боролся "с тяжелыми внутренними проблемами", которые так и не смог преодолеть.