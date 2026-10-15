Москва15 октВести.Сын бывшего депутата Госдумы Дмитрия Гудкова (признан в РФ иностранным агентом) Иван Гудков незадолго до смерти проиграл все деньги в азартных играх. Об этом Mash сообщает в MAX.
По данным канала, молодой человек регулярно играл в казино и занимался криптовалютой. Прошлым летом он разыгрывал среди подписчиков своего канала депозиты. Личные заметки он публиковал под псевдонимом "Господин Август".
В итоге парень признался, что потерял все деньги из-за азартных игр. На ситуацию также повлияли рискованная биржевая торговля, психоактивные вещества и личные проблемы. Иван Гудков даже писал, что хочет покончить с собой, но после этого продолжал вести канал.
Когда-нибудь я отыграю деньги в казиносообщил он после перерыва
Ранее сообщалось, что 20-летний Иван Гудков свел счеты с жизнью. Об этом рассказал его отец Дмитрий Гудков. Экс-депутат добавил, что его сын много лет боролся "с тяжелыми внутренними проблемами", которые так и не смог преодолеть.