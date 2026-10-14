Сын экс-депутата Госдумы Дмитрия Гудкова покончил с собой Бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков сообщил о самоубийстве 20-летнего сына

Москва14 окт Вести.Бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков (признан Минюстом РФ иностранным агентом) сообщил, что его сын, 20-летний Иван Гудков, свел счеты с жизнью.

В нашей семье произошло огромное горе – наш с Соней (@sofiakapkovofficial) старший сын Иван добровольно ушел из жизни написал Гудков в одной из соцсетей

Экс-депутат отметил, что Иван много лет боролся "с тяжелыми внутренними проблемами", которые, к сожалению, так и не смог преодолеть. Что это были за проблемы, отец не уточнил.

Матерью Ивана Гудкова является тележурналистка София Капкова.