Москва15 окт Вести.Дети эмигрантов не всегда разделяют взгляды и решения своих родителей. Об этом заявил в беседе с ИС "Вести" политический обозреватель ВГТРК Андрей Медведев, комментируя самоубийство сына экс-депутата Госдумы Дмитрия Гудкова (признан в РФ иностранным агентом и внесен в список террористов и экстремистов).

По словам журналиста, пока взрослые выстраивают новую жизнь за рубежом, их дети в подростковом возрасте и старше по-своему осмысляют свою идентичность. Нередко они продолжают ощущать себя частью российской культуры.

Болит одинаково у этих детей. И здесь наша функция, наверное, как родителей — вовремя понять и услышать. Почему папа положил жизнь на разрушение России, а сын себя ощущал русским человеком? Если почитать его Telegram-канал, все это было выражено в очень эпатажной форме, но тем не менее было понятно, что он не чужд идеям лимоновцев. А мы понимаем, что лимоновцы еще с 2014 года на фронте, на Донбассе выразил свое мнение Медведев

По его мнению, дети, выросшие в России, сохраняют связи с близкими на Родине. Для них эти связи оказываются сильнее политических установок родителей, считает журналист.

Я знаю еще одну семью, где родители решили, что не будут жить в России никогда. И они увезли детей… Для них это беда. Они хотят жить в России, потому что здесь бабушка, дедушка, родные, потому что первая любовь здесь сказал политический обозреватель

Он привел в пример судьбы эмигрантов разных эпох. По его мнению, они показывают, что связь с родиной может сохраняться вопреки политическим взглядам и обстоятельствам.

Они будущее свое видят в России. А родители считают, что нет, что "вот вы будете жить и учиться здесь и даже не думайте о возвращении". А они не могут из себя выдавить эту русскость... Они все равно внутри новой ситуации оставались русскими. Они все равно мечтали о России, они все равно грезили о России, они хотели вернуться в Россию полагает Медведев

Ключевой задачей для родителей в такой ситуации становится не навязывание своей позиции, а умение услышать ребенка, считает он.

Здесь все-таки главный вопрос к родителям… Как наших детей вербуют? А как наших детей затягивают в закладки, в дропперство? А как получается, что мы с вами бесконечно рассказываем о том, что идет вербовка в интернете, а дети все равно идут, поджигают какой-нибудь военкомат или релейный шкаф или еще что-то? Кто в первую очередь не досмотрел? Родители. Здесь такая же история. Родители обязаны слышать детей, обязаны чувствовать, чем живут дети озвучил свое мнение Медведев

14 октября Гудков сообщил в соцсетях, что его сын от брака с продюсером Софьей Капковой, 20-летний Иван, "добровольно ушел из жизни". По словам экс-депутата, юноша боролся с тяжелыми внутренними проблемами. Гудков призвал не беспокоить семью, чтобы дать возможность пережить горе.

В 2024 году в Москве суд заочно приговорил Гудкова к восьми годам колонии общего режима по делу о распространении фейков. По данным из открытых источников, в настоящее время политик находится за пределами России. В 2025-м он был включен в перечень террористов и экстремистов.