Москва16 ноя Вести.В РФ стоит подумать над созданием отдельных колоний для обманутых украинскими спецслужбами подростков, которых осудили за терроризм. С таким предложением выступил автор ИС "Вести" Андрей Медведев в своем Telegram-канале.

Журналист отметил, что речь идет только о тех, кто пошел на преступление по глупости, а не об идейных преступниках. Он также добавил, что "закон один для всех" и смягчать меру наказания для "недовоспитанных идиотов" нельзя, так как тогда украинские спецслужбы только усилят вербовку подростков.

Но безусловно справедлив вопрос: а не стоит ли для такой категории осужденных создать отдельные колонии? Где, во-первых, они бы не смешивались с массой матерых уголовников, у некоторых из которых по две, три ходки, причем затяжные, и преступления. И где с этой молодежью можно было бы работать. Ну, то есть учить тому, чему не научили, объяснять то, что недообъяснили, рассказывать историю войны предложил Андрей Медведев

В качестве примера он привел трудовую колонию для беспризорников имени Горького, основанную в 1920 году Антоном Макаренко.

Воспитательный труд и обучение. Все же мы, при том, что наказываем, должны понимать: это наши дети. Они, даже оступившись, заслуживают отношения, скажем так, аккуратного. Мы же все-таки не американцы какие, чтобы детей приговаривать к смертной казни добавил журналист

Ранее 24-летний россиянин Евгений Иванов, осужденный за попытку поджога районной администрации, рассказал, что тюремные стены охладили его пыл и дали понять ошибочность его суждений и действий. Своими мыслями он поделился в документальном фильме Андрея Медведева "Предательство. Расходный материал", сообщает ИС "Вести".