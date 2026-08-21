Москва21 авгВести.Бывший генерал-майор ФСБ Игорь Лаптев покончил с собой в Москве, сообщает MK.RU.
Трагедия произошла в квартире дома на Верхней Красносельской улице, где проживал 83-летний экс-силовик.
Лаптев участвовал в боевых действиях в Афганистане, затем долгое время служил в ФСБ, занимаясь вопросами информационной безопасностиговорится в публикации
Кроме того, Игорь Лаптев работал в налоговой полиции и трудился в должности заместителя министра по налогам и сборам, этот период его карьеры пришелся на конец 90-х годов минувшего века. Затем он возглавлял совет директоров группы компаний "Информтехника".