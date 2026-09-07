Москва7 сен Вести.Трагедия произошла в семье депутата Государственной Думы от Воронежской области Александра Сидякина. Не стало его дочери. Об этом, как передает ИС "Вести", сказал глава Башкирии Радий Хабиров на оперативном совещании регионального правительства.

По предварительным данным, у ребенка были проблемы с сердцем, он долго болел.

Свои соболезнования выразил и губернатор Воронежской области Александр Гусев.

Отцовское горе сейчас не унять словами. Но пусть наша поддержка поможет Вам, уважаемый Александр Геннадьевич, сохранить силы, чтобы продолжить жить и действовать в ответственный для России период написал Гусев в MAX

Александр Сидякин возглавляет центральный исполком "Единой России". До этого он руководил администрацией главы Башкирии.