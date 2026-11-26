Заключенный из Дагестана заработал на азартных играх в колонии почти 22 млн руб.

Почти 22 млн рублей заработал на играх в карты заключенный дагестанской колонии Заключенный из Дагестана заработал на азартных играх в колонии почти 22 млн руб.

Москва26 ноя Вести.В Дагестане возбуждено уголовное дело в отношении заключенного одной из местных колоний.

Он подозревается в незаконной организации и проведение азартных игр, совершенные в особо крупном размере, сообщили в MAX в пресс-службе регионального СУ СК РФ.

По версии следствия, в период с августа 2017 года по сентябрь 2026 года подозреваемый, отбывая наказание в исправительном учреждении, расположенном в поселке Загородном города Махачкалы, организовал и проводил азартные игры с использованием игральных карт сказано в сообщении

Для проведения игр фигурант находил среди заключенных игроков, определял места их проведения и обеспечивал расчеты между ними. Денежные средства, проигранные игроками, их родственники перечисляли на банковские счета родственницы подозреваемого.

В результате с августа 2017 года по сентябрь 2026 года фигурант смог заработать более 21,9 млн рублей.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и сбор доказательств.