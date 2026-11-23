Сотрудник банка в Узбекистане потратил на онлайн-игры 22 млн рублей клиентов

Сотрудник банка потратил на онлайн-игры 22 млн рублей из средств клиентов Сотрудник банка в Узбекистане потратил на онлайн-игры 22 млн рублей клиентов

Москва23 ноя Вести.Сотрудник коммерческого банка в городе Андижан в Узбекистане потратил на онлайн-игры более 3,2 миллиарда сумов (почти 22 млн рублей) из средств клиентов. Информацию об этом распространил следственный департамент при МВД Узбекистана.

Согласно сообщению, подозреваемый отвечал за международные переводы.

[Сотрудник банка] перечислил более 3,2 миллиарда сумов из средств клиентов на свою международную банковскую карту говорится в материале

Следствие установило, что подозреваемый использовал украденные деньги для ставок в онлайн-азартных играх. О пропаже средств стало известно, когда возникла необходимость вернуть деньги клиентам.

Сотрудник банка призвал вину. Возбуждено дело по статье о хищении путем присвоения, подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее в МВД РФ сообщали, что сотрудник отделения банка в Москве украл из банковской ячейки около 180 млн рублей клиента.