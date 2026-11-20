Москва20 нояВести.Объем нелегального игорного бизнеса в России оценивается в сумму до 2 трлн рублей. Такие данные привел директор Ассоциации операторов индустрии развлечений и событийного туризма (АИРИС) Дмитрий Анфиногенов в комментарии ТАСС.
Если мы говорим про онлайн, то, наверное, очень разные оценки существуют. Например, оценивают <…> к триллиону - двум триллионамотметил эксперт
По его оценке, противодействие нелегальным азартным играм в настоящее время похожа на "борьбу с ветряной мельницей".
Поэтому я думаю, что сегодня на повестке, конечно же, лежит обсуждение легализации [игорного] онлайн-бизнеса в нашей стране в том или ином форматесчитает он
Как полагает Афиногенов, соответствующие решения могут быть приняты уже весной 2027 года.
Ранее сообщалось, что Министерство финансов России рассматривает возможность легализации онлайн-казино в стране аналогично контролю деятельности букмекеров.