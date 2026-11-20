АИРИС: объем нелегального игорного бизнеса в РФ оценивается в 1-2 трлн рублей

Эксперт оценил объем нелегального игорного бизнеса в России в 1-2 трлн рублей АИРИС: объем нелегального игорного бизнеса в РФ оценивается в 1-2 трлн рублей

Москва20 ноя Вести.Объем нелегального игорного бизнеса в России оценивается в сумму до 2 трлн рублей. Такие данные привел директор Ассоциации операторов индустрии развлечений и событийного туризма (АИРИС) Дмитрий Анфиногенов в комментарии ТАСС.

Если мы говорим про онлайн, то, наверное, очень разные оценки существуют. Например, оценивают <…> к триллиону - двум триллионам отметил эксперт

По его оценке, противодействие нелегальным азартным играм в настоящее время похожа на "борьбу с ветряной мельницей".

Поэтому я думаю, что сегодня на повестке, конечно же, лежит обсуждение легализации [игорного] онлайн-бизнеса в нашей стране в том или ином формате считает он

Как полагает Афиногенов, соответствующие решения могут быть приняты уже весной 2027 года.

Ранее сообщалось, что Министерство финансов России рассматривает возможность легализации онлайн-казино в стране аналогично контролю деятельности букмекеров.