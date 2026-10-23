В России изучают легализацию онлайн-казино Минфин рассматривает возможность легализации онлайн-казино по примеру букмекеров

Москва23 окт Вести.Министерство финансов России рассматривает возможность легализации онлайн-казино в стране аналогично контролю деятельности букмекеров. Об этом сообщил замминистра финансов Иван Чебесков.

В кулуарах Веронского Евразийского экономического форума Чебесков напомнил, что во многих странах онлайн-казино легализовано, и власти регулируют эту деятельность.

Также, как мы регулируем букмекеров, мы сейчас все опции эти изучаем уточнил он

Ранее сообщалось, что посещаемость легальных казино в России упала на 4% впервые за пять лет.