Врач: в онлайн-казино труднее контролировать, кто будет допущен к игре Врач объяснил, почему онлайн-казино опаснее офлайн

Москва5 ноя Вести.Онлайн-казино опаснее офлайн, поскольку в интернете намного сложнее контролировать, кто будет допущен к игре. Об этом сообщил ТАСС главный внештатный специалист психиатр-нарколог Уральского федерального округа, главный врач Областной наркологической больницы Антон Поддубный.

Раз человек хочет поиграть в азартные игры, у нас для этого есть определенные зоны. В офлайн-казино хотя бы какой-то контроль доступа людей к игре возможен отметил врач

По его мнению, несовершеннолетние могут получить доступ к онлайн-казино, а это может быть губительным для их психического здоровья.

Ранее сообщалось, что Минфин рассматривает возможность легализации онлайн-казино в России, взяв за основу уже работающую в стране систему регулирования букмекерской деятельности.