В Минфине оценили возможные поступления в бюджет от нелегальных онлайн-казино Минфин оценил возможные поступления от нелегальных онлайн-казино в 100 млрд руб.

Москва23 окт Вести.Нелегальный рынок онлайн-казино в России по объему потенциальных бюджетных поступлений может быть сопоставим с легальным букмекерским бизнесом. Речь идет примерно о 100 млрд рублей в год, заявил заместитель министра финансов РФ Иван Чебесков в кулуарах Веронского Евразийского экономического форума.

По оценке Минфина, легальный рынок букмекеров ежегодно обеспечивает около 100 млрд рублей поступлений в бюджет и спортивную отрасль.

Мы считаем, что нелегальный рынок сопоставим с легальным. Понятно, что потенциал бюджетных поступлений от нелегального рынка тоже может быть сопоставим с легальным рынком. Это сумма порядка 100 млрд рублей. Это огромные деньги, которые сейчас, естественно, бюджет недополучает, которые идут в том числе на различные криминальные цели приводит агентство ТАСС слова Чебескова

Ранее он заявил, что Минфин рассматривает возможность легализации онлайн-казино в РФ аналогично контролю деятельности букмекеров.