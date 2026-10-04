В 85 лет в Москве скончался художник Шалва Бедоев

Художник Шалва Бедоев скончался в Москве на 86-м году жизни В 85 лет в Москве скончался художник Шалва Бедоев

Москва4 окт Вести.Скончался народный художник России Шалва Бедоев, передает ТАСС. 15 октября ему исполнилось бы 86 лет.

Бедоев, работы которого хранятся в музеях России и за рубежом, был академиком Российской академии художеств и профессором Северо-Осетинского государственного университета имени Хетагурова.

Информацию о смерти Шалвы Бедоева подтвердили в СОГУ.

"Умер Шалва. <Другой> информации нет сказала собеседница агентства

Она сообщила, что ранее внуки забрали его в Москву, и "он очень плохо выходил на связь".