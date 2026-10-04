Москва4 октВести.Скончался народный художник России Шалва Бедоев, передает ТАСС. 15 октября ему исполнилось бы 86 лет.
Бедоев, работы которого хранятся в музеях России и за рубежом, был академиком Российской академии художеств и профессором Северо-Осетинского государственного университета имени Хетагурова.
Информацию о смерти Шалвы Бедоева подтвердили в СОГУ.
"Умер Шалва. <Другой> информации нетсказала собеседница агентства
Она сообщила, что ранее внуки забрали его в Москву, и "он очень плохо выходил на связь".