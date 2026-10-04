Шалву Бедоева нашли в московской мастерской через месяц после смерти Mash: тело художника Шалвы Бедоева около месяца лежало в московской мастерской

Москва4 окт Вести.Народный художник России Шалва Бедоев умер в своей мастерской на Тверской-Ямской улице в Москве, пишет Mash. Ему было 85 лет.

Ранее информацию о смерти академика Российской академии художеств подтвердили в Северо-Осетинском государственном университете имени Хетагурова, профессором которого был Бедоев.

В вузе рассказали, что ранее внуки забрали Шалву Евгеньевича в Москву, и "он очень плохо выходил на связь".

По информации Mash, его тело обнаружили только сегодня работники Союза художников – предварительно, он пролежал там <в своей мастерской> около месяца говорится в публикации

Работы Шалвы Бедоева хранятся в российских и зарубежных музеях.