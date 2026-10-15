Убившего знакомого на подмосковной даче нашли в Пермском крае через 19 лет СК раскрыл убийство 19-летней давности на подмосковной даче

Москва15 окт Вести.В Московской области 42-летнему жителю Пермского края предъявлено обвинение в убийстве, сопряженном с разбоем, которое было совершенно в 2007 году. Об этом сообщает подмосковный главк СК РФ в MAX.

В течение 19 лет оставалось нераскрытым уголовное дело об убийстве мужчины, тело которого с ножевыми ранениями было обнаружено в дачном доме в Сергиево-Посадском районе Подмосковья, но работа правоохранителей не прекращалась.

Им удалось установить, что к убийству причастен мужчина, ранее судимый за совершение аналогичного преступления.

Его задержали по месту жительства в Пермском крае и доставили на допрос к следователю, где он дал признательные показания говорится в публикации

Выяснилось, что убийство своего знакомого он совершил с целью завладеть его имуществом. По приглашению потерпевшего фигурант приехал на дачу в СНТ "Александровка".

Угрожая ножом, он связал хозяину дачи руки и ноги, а затем, получив данные ПИН-кода банковской карты, нанес ему множественные удары ножом в туловище. Обвиняемый завладел мобильным телефоном, видеокамерой и банковской картой потерпевшего и скрылся.

Далее он снял с банковской карты потерпевшего 7 тыс. рублей, присвоив их себе рассказали в ГСУ СК по Московской области

По ходатайству следователя фигурант заключен под стражу. По уголовному делу проводится комплекс следственных действий по сбору и закреплению доказательств, устанавливаются иные аналогичные эпизоды преступной деятельности фигуранта, сообщили в ведомстве.