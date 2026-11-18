Москва18 нояВести.Житель Амурской области обвиняется в совершении убийства в Петропавловске-Камчатском, он заключен под стражу, сообщается в MAX-канале Следственного комитета края.
По версии следствия, в ночь с 13 на 14 ноября 2026 года 39-летний нетрезвый мужчина в квартире дома на проспекте Победы во время конфликта со знакомым несколько раз ударил его ножом. От полученных травм мужчина скончался.
Подозреваемый задержан, ему предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражуговорится в сообещнии
Проводится следствие.