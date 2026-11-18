СК: житель Приамурья задержан на Камчатке по подозрению в убийстве знакомого

В Камчатском крае житель Амурской области обвиняется в убийстве СК: житель Приамурья задержан на Камчатке по подозрению в убийстве знакомого

Москва18 ноя Вести.Житель Амурской области обвиняется в совершении убийства в Петропавловске-Камчатском, он заключен под стражу, сообщается в MAX-канале Следственного комитета края.

По версии следствия, в ночь с 13 на 14 ноября 2026 года 39-летний нетрезвый мужчина в квартире дома на проспекте Победы во время конфликта со знакомым несколько раз ударил его ножом. От полученных травм мужчина скончался.

Подозреваемый задержан, ему предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу говорится в сообещнии

Проводится следствие.