Обвиняемого в причинении смертельных травм мужчину будут судить в Приамурье

В Приамурье завершено расследование дела о причинении смертельных травм мужчине Обвиняемого в причинении смертельных травм мужчину будут судить в Приамурье

Москва14 ноя Вести.В Благовещенске завершено расследование уголовного дела в отношении ранее судимого местного жителя, он обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть, сообщается в MAX-канале Следственного комитета Амурской области.

Вечером 3 февраля 2026 года обвиняемый в нетрезвом виде услышал женские крики из квартиры дома на улице Трудовой. Поднялся на третий этаж. Там у него с жильцом квартиры произошел конфликт. От удара обвиняемого тот упал и ударился головой о ступени. Фигурант добил лежавшего без сознания мужчину ногами и скрылся.

Потерпевший был госпитализирован, в больнице он скончался. Уголовное дело направлено в суд говорится в сообщении

На время расследования обвиняемый заключен под стражу.