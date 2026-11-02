В возрасте 87 лет скончался проповедник-старообрядец Игнатий Лапкин

Скончался проповедник-старообрядец Игнатий Лапкин В возрасте 87 лет скончался проповедник-старообрядец Игнатий Лапкин

Москва2 ноя Вести.В возрасте 87 лет скончался православный деятель, миссионер и проповедник-старообрядец Игнатий Лапкин. Об этом сообщили в его соцсетях последователи.

Мужчины не стало 2 ноября, отмечается, что в последнее время он тяжело болел.

Игнатий Тихонович Лапкин родился 10 июня 1939 года в поселке Карповский Алтайского края в многодетной семье старообрядцев. Позднее мужчина уверовал и стал следовать старообрядческим традициям. В 80-е — 90-е основал ряд религиозных объединений, которые в РПЦ считаются сектантскими.