Москва2 нояВести.В возрасте 87 лет скончался православный деятель, миссионер и проповедник-старообрядец Игнатий Лапкин. Об этом сообщили в его соцсетях последователи.
Мужчины не стало 2 ноября, отмечается, что в последнее время он тяжело болел.
Игнатий Тихонович Лапкин родился 10 июня 1939 года в поселке Карповский Алтайского края в многодетной семье старообрядцев. Позднее мужчина уверовал и стал следовать старообрядческим традициям. В 80-е — 90-е основал ряд религиозных объединений, которые в РПЦ считаются сектантскими.