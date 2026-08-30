В Петербурге умер выдающийся художник по стеклу Анатолий Пелипенко

Умер выдающийся художник по стеклу Анатолий Пелипенко В Петербурге умер выдающийся художник по стеклу Анатолий Пелипенко

Москва30 авг Вести.Умер выдающийся художник по стеклу, член Союза художников СССР с 1986 года Анатолий Васильевич Пелипенко. Об этом сообщил Санкт-Петербургский союз художников​​​.

Деятель искусств скончался 24 августа. О причинах произошедшего не уточняется.

Ушел из жизни один из самых тонких и самобытных мастеров петербургской школы художественного стекла, чье имя неразрывно связано с возрождением и развитием этого благородного искусства в Северной столице … Санкт-Петербургский союз художников выражает глубокие и искренние соболезнования родным, близким, друзьям и всем ученикам Анатолия Васильевича сказано в сообщении, опубликованном в канале учреждения в мессенджере МАХ

Отпевание и похороны состоятся 31 августа в 13.30 мск в церкви на Южном кладбище.

Анатолий Пелипенко родился в январе 1950 года в Енакиево Донецкой области. Творческим делом, которое требует безупречного вкуса, физической силы, точности инженера и души поэта, он занимался более 40 лет.

Художник возродил сложные методы варки цветного глушеного стекла, а такежн создал более тысячи произведений — монументальных витражей, декоративных ваз и предметов интерьера.

Его работы собраны в крупнейших музеях страны: Государственный Русский музей, Музей прикладного искусства и дизайна им. А.Л. Штиглица, Министерство культуры РФ, Музей стекла в Гусь-Хрустальном и Эрмитаж (где произведения художника стали неотъемлемой частью постоянной экспозиции). Ко всему прочему, его работы украшают общественные пространства Петербурга и частных коллекций по всему миру.