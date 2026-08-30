В возрасте 91 года в Петербурге умер художник Снопов

В Петербурге на 92-м году жизни скончался художник Снопов В возрасте 91 года в Петербурге умер художник Снопов

Москва30 авг Вести.В Санкт-Петербурге на 92-м году жизни скончался художник Владимир Снопов. Об этом стало известно из публикации Санкт-Петербургского союза художников.

С прискорбием сообщаем, что 26 августа 2026 года ушел из жизни Владимир Андреевич Снопов написано в сообщении

Снопов родился в октябре 1934 года в Ленинграде. Главными темами художника были труд и спорт. Он является автором работ "Крановщица Люба Иванова" и "Мальчик с лыжами".

Обе работы были написаны в 1976 году и называются самыми знаковыми в его карьере.