Москва13 сенВести.Во Владимирской области скончался народный художник РФ Владимир Молодкин. Об этом сообщает губернатор региона Александр Авдеев.
С глубокой скорбью узнал о кончине на 82-м году жизни нашего большого мастера, народного художника России … Владимира Николаевича Молодкинанаписал он в канале в MAX
Молодкин специализировался на древнерусской живописи, был миниатюристом, иконописцем и педагогом. Среди его работ – "Марфа Посадница", икона "Рождество Господа", серия "Славяне" и другие.
Церемония прощания с ним состоится в понедельник, 14 сентября, в Мстере Владимирской области.