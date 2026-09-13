На 82 году жизни умер народный художник России Молодкин

Скончался народный художник РФ и иконописец Молодкин На 82 году жизни умер народный художник России Молодкин

Москва13 сен Вести.Во Владимирской области скончался народный художник РФ Владимир Молодкин. Об этом сообщает губернатор региона Александр Авдеев.

С глубокой скорбью узнал о кончине на 82-м году жизни нашего большого мастера, народного художника России … Владимира Николаевича Молодкина написал он в канале в MAX

Молодкин специализировался на древнерусской живописи, был миниатюристом, иконописцем и педагогом. Среди его работ – "Марфа Посадница", икона "Рождество Господа", серия "Славяне" и другие.

Церемония прощания с ним состоится в понедельник, 14 сентября, в Мстере Владимирской области.