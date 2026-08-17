Москва17 авг Вести.Губернатор Магаданской области Сергей Носов сообщил о смерти народного художника России, почетного гражданина региона Константина Борисовича Кузьминых.

Информация о трагическом известии была опубликована главой региона в его канале в мессенджере MAX.

Ушел из жизни Почетный гражданин Магаданской области, Народный художник РФ, академик Российской академии художеств Константин Борисович Кузьминых сказано в публикации

Работы мастера стали частью культурного наследия Колымы. Память о его таланте и профессионализме навсегда останется с жителями региона, подчеркнул губернатор.