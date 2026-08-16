Не стало народного артиста России Леонида Рудого В возрасте 80 лет скончался вологодский актер, народный артист РФ Леонид Рудой

Москва16 авг Вести.В ночь на 16 августа на 81-м году жизни скончался народный артист РФ Леонид Рудой. Об этом сообщает министерство культуры Вологодской области в соцсетях.

Леонид Рудой – яркое явление культурной жизни Вологодской области, блистательный и самобытный актер, представитель прославленной русской реалистической школы говорится в сообщении

Большую часть творческой жизни артист посвятил Вологодскому драматическому театру, сыграв на его сцене более сотни ролей. Театральные работы Рудого неоднократно отмечались различными призами и премиями Международного театрального фестиваля "Голоса истории". В марте 2007 года ему присвоили звание народного артиста РФ. В 2011 году в Международный день театра артист удостоился премии "За большой личный вклад в развитие театрального искусства Вологодской области", а в 2026 году - медали "За заслуги перед Вологодской областью".

Также актер известен зрителям ролью Пимена в сериале "Иван Грозный".

Последние годы Леонид Рудой уже не выходил на сцену, но следил за жизнью театра и записывал свои воспоминания. В прошлом году в журнале "Вологодский лад" появилась статья Леонида Яковлевича "Бедолаги сердешные" о спектаклях по произведениям Василия Белова.

В памяти зрителей Леонид Рудой навсегда останется тонким психологом, мастером перевоплощения, которому подсилен и драматический, и комедийный материал отметили в пресс-службе

О времени прощания с актером будет сообщено дополнительно.