Москва20 сен Вести.Российский писатель, поэт и вице-президент Русского ПЕН-центра Андрей Новиков-Ланской скончался из-за проблем с печенью, сообщил ТАСС президент ПЕН-центра Владимир Семенов.

У него было сложная операция несколько лет назад – ему меняли печень. И донорская печень не приживалась. Смерть связана с этим сказал собеседник агентства

Новиков-Ланской ушел из жизни 16 сентября на 52-м году жизни.

Прощание с ним прошло 19 сентября, после этого тело кремировали.

Андрей Новиков-Ланской – автор более 10 книг, в том числе поэтических сборников, художественной и документальной прозы. Он также снял несколько документальных фильмов, в частности о Евгении Рейне, Ефиме Бершине, Николае Бердяеве и о Русском ПЕН-центре.