Ушел из жизни российский поэт, прозаик и переводчик Владимир Алейников

Скончался поэт и прозаик Владимир Алейников Ушел из жизни российский поэт, прозаик и переводчик Владимир Алейников

Москва28 окт Вести.Скончался один из ярчайших и самобытных голосов современной русской литературы поэт, прозаик и переводчик Владимир Алейников. Об этом сообщило издательство "Рипол классик".

Он умер в возрасте 80 лет.

Ушел из жизни Владимир Дмитриевич Алейников — поэт, прозаик, переводчик сказано в публикации

В издательстве выразили соболезнования родными, близкими, друзьями, коллегами и читателям Владимира Дмитриевича.

Как рассказал на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" писатель Ян Бруштейн, Владимир Алейников скончался ночью 28 октября в своем доме в Коктебеле.

Поэт родился в 1946 году в Перми, окончил искусствоведческое отделение исторического факультета МГУ. В 1960-х вместе с Леонидом Губановым основал литературное андеграундного содружество СМОГ. Алейников известен как переводчик поэзии народов СССР. Долгое время публиковался заграницей, первые книги на Родине вышли в 1987 году.