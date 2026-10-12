Москва12 окт Вести.Александр Меркушкин, старший сын бывшего главы Республики Мордовия и губернатора Самарской области Николая Меркушкина, умер в одной из больниц Москвы, сообщает издание 63.RU.

Он скончался во время планового лечения в Москве в одной из ведущих клиник страны от неожиданно наступившей острой почечной недостаточности отмечается в публикации

Александр Меркушкин руководил Мордовским агропромышленным объединением (МАПО). Отмечается, что под его руководством входящие в объединение предприятия вышли на новый технологический уровень в производстве и переработке продукции. Среди аграриев и работников МАПО Меркушкин-младший пользовался большим уважением. Ему было 52 года.

Церемония прощания с Александром Меркушкиным назначена на 14 октября в Кафедральном соборе праведного воина Федора Ушакова в Саранске.