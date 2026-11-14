В Москве началась церемония прощания с послом РФ в США Дарчиевым

В Москве началась церемония прощания с послом России в США Александром Дарчиевым В Москве началась церемония прощания с послом РФ в США Дарчиевым

Москва14 ноя Вести.В Москве началась церемония прощания с послом России в США Александром Дарчиевым. Она проходит в траурном зале Центральной клинической больницы Управления делами президента РФ, передает корреспондент РИА Новости.

Проводить дипломата в последний путь пришли его коллеги из МИД России, представители дипломатического корпуса и руководства внешнеполитического ведомства, а также преподаватели и ветераны дипломатической службы.

Дарчиев умер 11 ноября в возрасте 66 лет. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что причиной смерти стало хроническое заболевание. Дипломат скончался в Москве.

Он родился 14 мая 1960 года, в 1983 году окончил МГУ и получил степень кандидата исторических наук. В системе МИД Дарчиев работал с 1992 года. В 2005-2010 годах занимал должность советника-посланника посольства России в США, с 2010 по 2014 год возглавлял департамент Северной Америки. В 2014–2020 годах был послом России в Канаде, а в 2021–2024 годах вновь руководил департаментом Северной Америки.

6 марта 2025 года президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Дарчиева чрезвычайным и полномочным послом РФ в США, а также постоянным наблюдателем России при Организации американских государств в Вашингтоне.

США выразили соболезнования в связи с кончиной российского посла.