США выразили соболезнования в связи с кончиной российского посла США выразили соболезнования в связи с кончиной посла РФ Александра Дарчиева

Москва12 ноя Вести.Госдеп США направил соболезнования семье ушедшего из жизни посла Российской Федерации в США Александра Дарчиева.

Представитель Госдепа США сообщил CNN, что в ведомстве знают о смерти Дарчиева и выразили соболезнования его семье, родным и близким.

Российский посол скончался 11 ноября на 67-м году жизни.

Всю свою карьеру (а работу в системе МИД он начал с 1992 года) Александр Дарчиев посвятил сложнейшему североамериканскому направлению, пройдя путь от академического исследователя до главы российской дипмиссии за океаном. На этот пост он был назначен в марте 2025 года, сменив Анатолия Антонова.