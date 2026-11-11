Небензя назвал смерть посла РФ в США Дарчиева неожиданной и трагической

Небензя выразил соболезнования в связи со смертью посла РФ в США Дарчиева Небензя назвал смерть посла РФ в США Дарчиева неожиданной и трагической

Москва11 ноя Вести.Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя выразил соболезнования в связи с кончиной российского посла в США Александра Дарчиева. В беседе с РИА Новости дипломат назвал известие о его смерти неожиданным и трагическим.

Печальное, трагическое и неожиданное известие. У нас и наших загранучреждений были хорошие, товарищеские отношения. Александр Никитич был отличным, умным дипломатом и очень приятным, интеллигентным человеком. Скорблю сказал Небензя

Посол России в США Александр Дарчиев скончался в возрасте 66 лет 11 ноября.

Дарчиев был назначен послом РФ в Соединенных Штатах в марте 2025 года. Ранее он занимал должность главы департамента Северной Атлантики МИД России.