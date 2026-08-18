Первый посол Абхазии в РФ Игорь Ахба умер в возрасте 76 лет

Скончался первый посол Абхазии в России Игорь Ахба Первый посол Абхазии в РФ Игорь Ахба умер в возрасте 76 лет

Москва18 авг Вести.Первый посол Абхазии в России Игорь Ахба скончался на 77-м году жизни. Об этом заявили в абхазской дипмиссии в РФ.

В посольстве подчеркнули, что уход Ахбы – тяжелая утрата для всех его родных и близких, для абхазского народа и дипломатического сообщества Абхазии и России.

С глубоким прискорбием посольство Республики Абхазия в Российской Федерации извещает о безвременной кончине первого чрезвычайного и полномочного посла Республики Абхазия в Российской Федерации … Игоря Муратовича Ахбы отмечается в сообщении

Ахба с 1992 года возглавлял полномочное представительство Абхазии в РФ. В 2004 году он возглавил абхазское министерство иностранных дел, а через четыре года, после признания республики Россией, стал первым послом Абхазии в РФ.