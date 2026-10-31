Умер бывший первый заместитель постпреда РФ при ООН Игорь Щербак МИД РФ: скончался бывший первый зампостпреда России при ООН Игорь Щербак

Москва31 окт Вести.Бывший первый заместитель постоянного представителя России при ООН Игорь Щербак скончался 29 октября на 80-м году жизни. Об этом заявили в МИД РФ.

Причина смерти политика не уточняется.

На 80-м году жизни скончался кандидат исторических наук, чрезвычайный и полномочный посол Щербак Игорь Николаевич отмечается в сообщении

Игорь Щербак был назначен первым заместителем постпреда РФ при ООН в Нью-Йорке в 2006 году. На этом посту он трудился до 2010 года. С 2012 года он являлся научным сотрудником Института Европы Российской академии наук и Института международных исследований МГИМО.

В ведомстве выразили глубокие соболезнования семье и близким Игоря Щербака.