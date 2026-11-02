Постпред Польши при ООН Щерский ушел в отставку

В МИД Польши объявили об уходе постпреда страны при ООН в отставку Постпред Польши при ООН Щерский ушел в отставку

Москва2 ноя Вести.Постоянный представитель Польши при ООН Кшиштоф Щерский попросил досрочно завершить срок его полномочий. Об этом заявил пресс-секретарь польского МИД Мачей Вевюр.

По его словам, ходатайство было удовлетворено.

Посол Щерский завершит миссию уже в этом месяце написал Вевюр в социальной сети X

Сам Щерский пока не стал сообщать о мотивах своего решения.

Постоянный представитель Польши при ООН был назначен на должность в 2021 году. Ранее он возглавлял Бюро по международной политике при администрации Анджея Дуды.