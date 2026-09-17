Экс-посол России в Катаре Николай Тихомиров скончался в возрасте 86 лет

Скончался бывший посол РФ в Катаре Николай Тихомиров Экс-посол России в Катаре Николай Тихомиров скончался в возрасте 86 лет

Москва17 сен Вести.Российский дипломат, бывший глава дипломатической миссии в Катаре Николай Тихомиров скончался в возрасте 86 лет, сообщает МИД РФ.

Двенадцатого сентября 2026 года скончался Чрезвычайный и Полномочный Посол в отставке Тихомиров Николай Константинович… От всей души выражаем глубокие соболезнования его родным и близким говорится в сообщении

Как отмечает внешнеполитическое ведомство, Тихомиров занимался ближневосточным направлением дипломатической службы и обладал глубоким знанием Ближнего Востока и Северной Африки. Дипломата отличал высокий профессионализм и умение находить взаимопонимание с партнерами.

Тихомиров родился 26 октября 1939 года, после окончания МГИМО с 1964 года он работал в дипломатических представительствах в Ираке, Иордании, Египте и Судане. С 1996 по 2000 годы он был послом РФ в Катаре.

С 2003 по 2014 год Тихомиров являлся деканом факультета повышения квалификации дипломатических кадров Дипакадемии МИД России.

В августе скончался бывший член коллегии МИД России, правнук писателя Максима Горького Максим Пешков.