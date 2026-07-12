Москва12 июл Вести.Умер бывший эмир Катара Хамад бен Халифа Аль Тани, отец нынешнего правителя страны, сообщает канцелярия катарского лидера.

…Шейх Хамад бен Халифа Аль Тани… скончался сегодня утром, ….12 июля 2026 года, в возрасте 74 лет говорится в сообщении канцелярии в X

Офис эмира назвал смерть Хамад бен Халифа Аль Тани великой утратой нации.

Хамад бен Халифа Аль Тани руководил Катаром с 1995 по 2013 год, в его правление в стране проводились реформы и модернизация. Сейчас эмиром Катара является его сын Тамим бен Хамад Аль Тани.