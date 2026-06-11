NYT: делегация Катара покинула Тегеран, не добившись прогресса в переговорах

NYT: делегация Катара покинула Иран, не добившись успеха в переговорах NYT: делегация Катара покинула Тегеран, не добившись прогресса в переговорах

Москва11 июн Вести.Делегация катарских посредников отбыла из Тегерана, не добившись подвижек на переговорах, сообщает газета The New York Times (NYT).

Перспективы дипломатического прорыва стали еще более туманными после того, как в среду вечером делегация катарских посредников покинула Тегеран, не добившись прогресса на переговорах отмечает NYT

Накануне стало известно, что США начали наносить удары по Ирану.

Между тем портал Axios написал, что президент США Дональд Трамп рассматривает вариант проведения широкомасштабной, но краткосрочной операции против Ирана для изменения переговорной позиции Тегерана.