В ООН соболезнуют в связи со смертью российского посла Дарчиева

ООН выразила соболезнования из-за смерти посла России в США Дарчиева В ООН соболезнуют в связи со смертью российского посла Дарчиева

Москва11 ноя Вести.Организация Объединенных Наций выразила соболезнования в связи со смертью посла России в США Александра Дарчиева. Об этом сообщил представитель генерального секретаря организации Фархан Хак.

Мы выражаем соболезнования его семье и правительству России сказал Хак РИА Новости

Посол России в США Александр Дарчиев скончался 11 ноября в возрасте 66 лет. В министерстве иностранных дел РФ выразили искренние соболезнования родным и близким дипломата.

Дипломат был назначен главой российской дипломатической миссии в США в марте 2025 года, ранее возглавлял департамент Северной Атлантики МИД России.

Дарчиев родился в 1960 году. Он защитил степень кандидата исторических наук и до 1992 года работал научным сотрудником Института США и Канады Академии наук СССР.

С 1992 года Дарчиев находился на дипломатической службе, работая на разных постах в департаменте Северной Америки МИД России и посольстве РФ в США. С октября 2014 года по январь 2021 года он являлся послом России в Канаде.