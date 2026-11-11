Посол России в США Дарчиев умер на 67-м году жизни

Умер посол России в США Александр Дарчиев Посол России в США Дарчиев умер на 67-м году жизни

Москва11 ноя Вести.Посол России в США Александр Дарчиев скончался в возрасте 66 лет, сообщает Министерство иностранных дел РФ.

Руководство и коллектив МИД России с глубоким прискорбием сообщают, что 11 ноября на 67-м году жизни скоропостижно скончался Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Соединенных Штатах Америки Александр Никитич Дарчиев говорится в сообщении

В ведомстве выразили искренние соболезнования родным и близким дипломата. В МИД отметили, что Дарчиев был выдающимся профессионалом, блестящим американистом, опытным руководителем и наставником, который трудился на одном из наиболее ответственных направлений российской внешней политики.

Светлая память о безвременно ушедшем коллеге навсегда сохранится в наших сердцах отмечается в сообщении

Дарчиев был назначен послом России в США в марте 2025 года. Ранее он занимал должность главы департамента Северной Атлантики МИД России.