МИД РФ: умер экс-посол РФ на Маврикии и в Македонии Агарон Асатур

Умер бывший посол РФ на Маврикии и в Македонии МИД РФ: умер экс-посол РФ на Маврикии и в Македонии Агарон Асатур

Москва6 ноя Вести.МИД России сообщил о смерти бывшего российского посла на Маврикии и в Македонии Агарона Асатура и выразил искренние соболезнования родным и близким дипломата.

Асатур занимал пост посла России на Маврикии в 1994-1999 гг., в Македонии - в 2002-2006 гг. С 2000-го по 2002 г. он работал замдиректора Департамента по связям с субъектами Федерации МИД РФ. В 2007 году Асатур вышел в отставку и продолжил деятельность в рамках ветеранских организаций министерства.

Агарона Николаевича Асатура отличали высокий профессионализм, трудолюбие, ответственное отношение к порученному делу, отзывчивость в отношениях с коллегами. Светлая память о Агароне Николаевиче навсегда сохранится в сердцах всех, кто его знал говорится в сообщении в Telegram-канале МИД РФ

В ведомстве также выразили соболезнования близким и родным дипломата.