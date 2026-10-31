Москва31 окт Вести.В возрасте 91 года умер бывший директор департамента воздушного транспорта Минтранса РФ Вадим Замотин. Об этом Росавиация сообщила в Telegram-канале.

На 92 году жизни скончался ветеран гражданской авиации, бывший директор Департамента воздушного транспорта Минтранса России Вадим Замотин говорится в сообщении

Как рассказали в Росавиации, Замотин посвятил своей работе более 60 лет. Он прошел путь от начальника аэропорта в Симферополе до представителя Аэрофлота в Республике Мали, в советское время занимался вопросами транспорта в ЦК КПСС, в 1990-е годы возглавлял Департамент воздушного транспорта страны в ранге первого заместителя министра транспорта РФ.

Агентство выразило соболезнования близким Вадима Замотина.